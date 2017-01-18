19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli'deki terör operasyonu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 18:50
Tunceli'deki terör operasyonu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Munzur Vadisi'nde terör örgütlerinin kış üslenmesine yönelik başlatılan operasyon aralıksız devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli-Ovacık karayolu çevresinde Munzur Vadisi'nde terör örgütlerinin kış üslenmesine yönelik önceki gün başlatılan operasyon kapsamında, bölgeye bugün takviye birlikler sevk edildi.

Güvenlik güçleri, bölgede eriyen kar sularının doldurduğu derin vadilerde teröristleri saklandığı sığınaklarda bularak etkisiz hale getirmek ve teröristlerin yiyecek, giyecek ve mühimmatlarını depoladığı mağaraları imha etmek için arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bölgeye sevk edilen kobra tipi helikopterler, teröristlerin kış üslenmesi için kullanabileceği alanları ateş altına aldı.