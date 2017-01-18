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TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Türkiye ve Rusya ...
18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:13
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadele kapsamında Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat çerçevesinde, Rus savaş uçakları Suriye'nin El Bab kentinin güneyinde belirlenen hedefleri vurdu.