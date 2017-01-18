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Osmanlıspor, Gaziantepspor maçına hazır

18 Ocak 2017 Çarşamba, 19:14


ANKARA (AA) - Osmanlıspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda yarın Gaziantepspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Yarı sahada çift kale maç yapan mor-sarılı ekip, 3 farklı istasyondaki sprint çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Osmanlıspor'un 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Thievy Bifouma, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. 24 yaşındaki golcü futbolcu, takımla yaptığı antrenmanın ardından antrenörler nezaretinde bireysel çalıştı.

Antrenmana, Afrika Uluslar Kupası'na giden Senegalli futbolcu Ndiaye ile tedavilerine devam edilen Engin Bekdemir, Tugay Kacar, soğuk algınlığı rahatsızlığı yaşayan Vrsajevic ve hafif adale ağrısı bulunan Muhammed Bayır katılmadı.

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