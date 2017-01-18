Tekirdağ'daki bıçaklı kavga

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Ahmet Laçin'in öldürülmesi, Sinan Ş'nin de yaralanmasına ilişkin gözaltına aldığı N.K. ve M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden, N.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki grup arasındaki kavga ile Ahmet Laçin ve Sinan Ş'nin bıçaklanma anı yer alıyor.

Nusratiye Mahallesi Menekşe Sokak'ta, dün iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Ahmet Laçin ve Sinan Ş. Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Yaralılardan Laçin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.





