Denizli'de FETÖ'nün okullarına yönelik dava

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kapatılan 13 özel okul ve bir bakımevinin yetkilileri ile bazı çalışanlarından oluşan 14'ü tutuklu 50 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, duruşma salonuna dönüştürülen Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen duruşmada "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan 14'ü tutuklu 31 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanıklardan kapatılan özel okulların genel müdürü Recep Ali Yalçın, iddianamede kendisine isnat edilen suçlamaları reddederken, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini lanetlediğini belirtti.

Sanık Yalçın, okullarında eğitimi ön planda tuttuklarını ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını, yasa dışı bir eylemde bulunmadığını savundu.

Tutuklu sanıklardan Fehmi Demirten, soruşturma öncesinde şirketin ortaklarından olduğunu ifade ederek, okulların profesyonel bir şekilde yönetildiğini, herhangi bir şekilde direktif verilmediğini ayrıca kendisine yönelik suçlamaların iftira olduğunu ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, savunmaların alınmasına yarın devam edilmesini kararlaştırarak oturumu sonlandırdı.



