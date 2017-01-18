GÜNCELLEME - Edirne’de eroin yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonuyla eroin yapımında kullandığı belirtilen asit anhidrit ele geçirilmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Keşan ilçesine bağlı Kılıçköy köyünde, alınan istihbarat üzerine Almanya’dan Meriç Nehri üzerinden geçirilerek İstanbul’a götürülmek istenen araçlara öncülük ettiği ileri sürülen R.A. idaresindeki, plakası belirtilmeyen otomobil durduruldu. Diğer araçların sürücülerine haber vermemesi amacıyla R.A’nın cep telefonuna el konuldu. Bir süre sonra H.Ç. idaresindeki ve daha sonra da K.M.E’nin kullandığı otomobil bölgeye geldi.

Araçlarda yapılan aramada 21 adet bidona doldurulmuş 1 milyon 350 bin lira değerinde, eroin yapımında kullanılan 650 litre asit anhidrit maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi'ne sevk edilen R.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, H.Ç ve K.M.E ise tutuklandı.