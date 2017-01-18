"Filistin Davası ve Mavi Marmara" konferansı

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ANKARA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Kudüs kimin elindeyse dünyayı o yönetiyor. Bu bir turnusol kağıdıdır. Biz öyle yorumluyoruz. Yani dünyada ne hakim, adalet mi hakim, zulüm mü hakim. Bunu Kudüs'e bakarak tespit edebiliriz." dedi.

Yıldırım, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar (ESAM) Genel Merkezinde düzenlenen "Filistin Davası ve Mavi Marmara" konulu konferanstaki konuşmasında, Necmettin Erbakan'ın siyonizmi yıllarca her programında anlattığını ve bugün siyonizm hakkındaki tespitlerinin haklı çıktığını belirterek, siyonizmle mücadele davasında Erbakan'ın önemli bir isim olduğunu söyledi.

"Siyonist zihniyet, İslam dünyasını kontrol edebilmek için Türkiye'yi kontrol etmek istiyor ve Türkiye'yi istediği gibi de yönetmek istiyor." değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, bugün Filistin meselesinin sadece Türkiye-İsrail ilişkilerine indirgendiğini, oysa Filistin meselesinin Türkiye-İsrail ilişkilerinden çok daha öte bir mesele olduğunu kaydetti.

Yıldırım, "Filistin ümmetin meselesidir. Herhangi bir ülkenin, herhangi bir işgal gücünün meselesi değildir. İşgal gücü derken İsrail'i kastediyorum. İsrail, Filistin topraklarında işgalcidir. Hatta biz Mavi Marmara'da esir olduk, sonra Türkiye'nin gayretleriyle dışarı çıkartıldık. O dönemde bile İsrail bize diyordu ki, 'Sizi dışarı çıkartacağız ama 'İsrail'e kaçak girdim' diye imza atacaksınız.' dediler. Mavi Marmara'da 50'ye yakın ülkeden insan vardı. Herkes şunu yazdı, 'İşgal edilmiş Filistin topraklarına iradem dışı getirildim.' Açık denizden bizi esir alıp getirdiler. Asla İsrail demedik. İsrail işgalci bir örgüttür, devlettir bizim için." diye konuştu.

"Kudüs kimin elindeyse dünyayı o yönetiyor. Bu bir turnusol kağıdıdır. Biz öyle yorumluyoruz. Yani dünyada ne hakim, adalet mi hakim, zulüm mü hakim. Bunu Kudüs'e bakarak tespit edebiliriz. Kudüs'ü kim yönetiyorsa dünyayı da o yönetiyor" ifadelerini kullanan Yıldırım, Mavi Marmara'nın Gazze'deki ablukaya dikkat çekmek için yola çıktığını hatırlattı.

Mavi Marmara ve Gazze'ye destek olma konusuna BM'den, Avrupa Parlamentosu'ndan, dini liderlerden destek aldıklarını belirten Yıldırım, "Türkiye'de de her cemaatle istişare ettik. Çok açık ve net söyleyeyim. Fetullah Gülen cemaati bile ilk dönemde destek verdi. Sonradan lastik patladı." açıklamasında bulundu.

Programa, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile ESAM Genel Başkanı Recai Kutan da katıldı.