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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Sakarya merkezli FETÖ/PDY soruşturması

18 Ocak 2017 Çarşamba, 23:30

SAKARYA (AA) - Sakarya merkezli üç ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 26 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya, Kırıkkale ve Hatay'da, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen, aralarında doktor, diş hekimi ve hemşirelerin de bulunduğu 26 sağlık çalışanı hakkında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda daha önce yakalanan 6 kişiyle birlikte toplam 26 sağlık çalışanı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.

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