Guatemala'daki yolsuzluk skandalı

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GUATEMALA (AA) - Orta Amerika ülkesi Guetemala'da savcılık yolsuzluk soruşturması kapsamında Devlet Başkanı Jimmy Morales'in kardeşini tutukladı, oğlu Jose Manuel Morales Marroquin'i de sorguya aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli yolsuzlukla mücadele komisyonuyla ortaklaşa yürütülen soruşturmada, Morales'in kardeşi ve oğlu 20 bin dolar tutarında sahte fatura beyan etmek ve vergi kaçırmakla suçlanıyor.

Başkanın kardeşi Samuel Morales, mahkeme salonunda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, masum olduğunu savundu ve soruşturmada iş birliği yapacağını ifade etti.

Soruşturmayı yürüten Başsavcı Thelma Aldana, başkanın oğlu Jose Manuel Morales Marroquin için de gözaltı kararı çıkarttıklarını, ancak şüphelinin sorgu için kendi rızasıyla savcılığa geldiğini belirtti.

Guatemalalı savcılar, BM komisyonunun uluslararası desteğiyle daha önce de eski Devlet Başkanı Perez Molina ve yakınları hakkında bir yolsuzluk davası yürütmüş, Molina'ya yasa dışı finansman sağladıkları gerekçesiyle 23 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Eski başkan Molina ve yardımcısı Roxana Baldetti, halen aynı davada tutuklu yargılanıyor.



