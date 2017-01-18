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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Gaziantep'teki DEAŞ operasyonu

18 Ocak 2017 Çarşamba, 23:53

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin özel timin desteğiyle 28 Aralık'ta kent merkezinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen şüphelilerden 8'i savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 12'si mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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