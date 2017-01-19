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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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GÜNDEM ÖZETİ / 19 Ocak 2017

19 Ocak 2017 Perşembe, 00:04

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Grand Ankara Oteli'nde düzenlenecek İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Milli Kütüphane Başkanlığında düzenlenecek "Çınaraltı Sohbetleri"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Pendik Tersanesi'nde "İstanbul Fırkateyni İnşa Başlangıç Töreni"ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

4- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin ikinci tur görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)


EKONOMİ

1- İsviçre'nin Davos kasabasında​ki Dünya Ekonomik Forumu devam edecek.

- Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "G20 Gündemi: Yeni Büyüme Yolu Planlaması" oturumunda konuşacak.

(Davos)

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Tarım Sigortaları Havuzu'nun 2017 uygulamaları konusunda basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- TÜİK, aralık ayı bina inşaatı maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10,00)


DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan uluslararası konferansın devamı niteliğindeki Mont Pelerin kasabasında 18 Ocak'ta başlayan görüşmeler garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanların katılımıyla devam edecek.

(Cenevre)

2- El Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El Halil ve Nablus kentlerinde, 20 Ocak'ta ABD Başkanlığı koltuğuna oturacak Donald Trump'a Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımaması çağrısının yapılacağı büyük gösteriler düzenlenecek.

(Kudüs)

3- Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Suriye'de çatışan taraflar arasında ilan edilen ateşkesin uygulama süreci ve Fırat Kalkanı Harekatı takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Şam/Hama/Humus/Lazkiye/Ankara)

4- Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonuna ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Bağdat)

5- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana/Riyad)


SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi 18. haftasında Fenerbahçe-Panathinaikos Superfoods, EA7 Emporio Armani Milan-Galatasaray Odeabank, Barcelona Lassa-Anadolu Efes maçları yapılacak.

(İstanbul/20.30/Milano/22.15/Barcelona/23.00)

2- Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplarda 5. hafta 4 maçla tamamlanacak.

- D Grubu'nda Beşiktaş, 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği ile evinde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımını konuk edecek.

(Hatay/18.00)

4- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Cavigal Nice Basket-Bellona AGÜ ve Rutronik Stars Keltern-Yakın Doğu Üniversitesi maçları yapılacak.

(Nice/21.00/Keltern/21.00)

5- Gabon'da düzenlenen 2017 Afrika Uluslar Kupası'nın altıncı gününde B Grubu'nda Cezayir-Tunus ve Senegal-Zimbabve maçları oynanacak.

(Franceville/19.00/22.00)


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