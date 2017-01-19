Maçın ardından

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ANKARA (AA) - Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. haftasında 2-2 berabere tamamladıkları Gençlerbirliği maçındaki futbollarının, skorla örtüştüğünü söyledi.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, "Karma bir takımla sahaya çıktık ve beraberliği hak eden bir oyun sergiledik." dedi.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Advocaat, şunları kaydetti:

"Mehmet Ekici iyi, çok beğendiğimiz bir oyuncu. Sözleşmesinin bitmesine 4 ay var. Dört ay için iyi bir para önerdik. Bilmiyorum arkasında ne var, Beşiktaş mı var? Oyuncuyu da çalmıyoruz sonuçta ve 4 ay için çok fazla bir para ödüyoruz. Çok zor bir durum. Böyle bir paranın kulübüme gelmesi beni çok sevindirirdi. Bir hoca olarak eğer bir oyuncu ayrılmak istiyorsa, o oyuncuyu unutun."

Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında karşılaşacakları lider Medipol Başakşehir'e saygı duyduğunu vurgulayarak, "Rakibimiz çok iyi bir denge yakaladı. Saygı duyuyorum ama onları yenebilecek durumdayız. Yetenekli oyuncularımız var." diye konuştu.





- Gençlerbirliği cephesi





Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, ilk yarıdaki oyunun ardından soyunma odasında gerekli uyarıları yaptığını belirterek, "Açıkçası devre arasında sesimizi biraz yükselttik." ifadelerini kullandı.

Maçın ikinci yarısına da oyuncu değişiklikleri yaparak başladıklarına dikkati çeken Özat, "Bunlar oyuna da yansıdı. Önemli olan gruptan çıkmaktı. Başardığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Takımın önemli oyuncularını, kulübün menfaati ve ülke futbolunun gerçekleri doğrultusunda başka kulüplere sattıklarını belirten Özat, şunları söyledi:

"Bu ortak ve doğru bir karardı. Üç oyuncumuz ayrıldığında, uyum sürecini de düşünürsek sıkıntı çekeceğimiz bir gerçek. Başka takımların verdiği paraları bizim vermemiz mümkün değil. Yaşanılacak sıkıntı maç sonuçlarına, hatta bize de yansıyabilir. Bunu bilerek 'evet' dedim."

Özat, Selçuk Şahin’in Gaziantepspor’a transfer olacağı haberleriyle ilgili "Selçuk'a çok iyi bir teklif yapmışlar. Onun da yaşı belli. Bu yaştan sonra daha iyi bir teklif alamaz. Biz de ödemelerin günü gününe yapıldığı bir kulübüz. Değerlendirmeyi kendisi yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

