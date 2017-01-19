GÜNCELLEME - Adana'da cezaevinde yangın

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ADANA (AA) - Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kürkçüler mevkisindeki cezaevinin çocuk koğuşundaki mahkumların henüz belirlenemeyen nedenle yaktığı ateşten çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen çocuk koğuşundaki 6 mahkum ile 5 kamu görevlisi kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaralıların durumu hakkında bilgi almak için Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Yetkililerle görüşen Demirtaş, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevinde koğuşta kalan 6 hükümlü ve tutuklunun yangın çıkardığını söyledi.

Bunun üzerine yangına müdahale eden 5 kamu görevlisi ile 6 mahkumun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını anlatan Demirtaş, "Tamamen dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutukluların 3'ünün durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumu çok iyi." dedi.

Demirtaş, gazetecilerin, "Yangını çocuklar kendileri mi çıkartıyorlar yoksa bir kaza mı? Tutuklu ve hükümlülerin hepsi çocuk mu?" sorularına, "Evet kendileri çıkarıyorlar, 14 ve 18 yaş arası. Kamu görevlilerinin sağlık durumları iyi." yanıtını verdi.

Yeldan da olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade etti.