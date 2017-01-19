Tunceli Belediye Başkanlığına Vali Kaymak vekalet edecek

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TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediye Başkan Vekilliği görevine Vali Osman Kaymak'ın atandığı bildirildi.

Valisi Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan görevlendirmeyle Tunceli Belediye Başkanlığına vekalet edeceğini söyledi.

Kaymak, "İçişleri Bakanlığının gördüğü lüzum üzerine Belediye Başkanlığına vekaleten görevlendirildim. Yazı dün itibarıyla tebliğ edildi. Bugün göreve başlamayı planlıyorum. İlimize hayırlı olsun." dedi.

Mehmet Ali Bul, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım'da belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış ve yerine vekaleten Tunceli Vali Yardımcısı Olgun Öner atanmıştı.



