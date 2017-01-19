Büyükelçi Casals'tan BYEGM'ye ziyaret

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ANKARA (AA) - Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals, Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğuna yönelik yaratılmak istenen algıya, "Ben Türkiye'de gece 03.00'te rahat dolaşabiliyorum. Latin Amerika'da güpegündüz, öğlen vakti bile sokakta yalnız, gönül rahatlığı ile gezemiyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Küba'nın Ankara Büyükelçisi Casals, Genel Müdür Mehmet Akarca'yı ziyaret etti.

Alberto Gonzalez Casals, ülkesinde de BYEGM benzeri bir yapı oluşturarak Küba'ya yönelik olumsuz algı yönetimleriyle mücadele etmek istediklerini kaydeti. Casals, Akarca'dan bu konuda destek istedi.

Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğuna yönelik yurt dışında yaratılmaya çalışılan algı yönetimine tepki gösteren Büyükelçi Casals, "Latin Amerika'da şiddet buradan çok daha fazla. Ben Türkiye'de gece 03.00'te bile rahat dolaşabiliyorum. Latin Amerika'da güpegündüz, öğlen vakti bile sokakta yalnız, gönül rahatlığı ile gezemiyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akarca ise kurum olarak Türkiye'ye yönelik algı yönetimlerine karşı mücadele ettiklerini belirterek, başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere terörle mücadele ve bölgesel barış konusunda Türkiye'nin çalışmaları hakkında Casals'e bilgi verdi.

- "Cami kesinlikle yapılacak"

Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kristof Kolomb, anılarında Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahseder. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır." sözlerini hatırlatarak, inşa edilecek olan caminin son durumunu sordu.

Alberto Gonzalez Casals, caminin eski Havana olarak adlandırılan alana yapılacağını, ancak kendi kaynakları ile yapmaya çalıştıkları için projenin geciktiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Raul Castro'nun söz verdiğini belirten Büyükelçi Casals, "Ben de oradaydım, duydum. Hem devlet hem de orada yaşayan Müslümanlar istiyor, kesinlikle yapılacak." bilgisini verdi.

Casals, çok güçlü bir imajı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son derece karizmatik bir siyasi lider olduğunu belirtti.

Genel Müdür Akarca, Büyükelçi Casals'a "Terör İnsanlık Suçudur" mesajı içeren 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan TBMM'nin duvarlarından düşen mermer parçasını hediye etti.

Alberto Gonzalez Casals, hediye için "Kim düşündüyse tebrik ediyorum, çok güzel bir fikir. Belki sadece bir mermer parçası olarak algılanabilir ama onun bize hissettirdikleri önemli. O hissi aldık." yorumunu yaptı.

Akarca ve Casals, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü binası girişinde bulunan 15 Temmuz sergisini de gezdi. Darbe girişimine karşı hayatını hiçe sayan Türk halkının dünyada eşine rastlanmayacak bir cesaret sergilediğini kaydeden Büyükelçi Casals, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek bir mesajıyla halkın seferber olması bizim için son derece anlamlı." ifadelerini kullandı.

