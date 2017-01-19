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Antalya'da Çağrı Danışman'ın öldürülmesi davası

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:02

ANTALYA (AA) - Antalya'da 3 polis memurunu şehit eden şizofreni hastası Çağrı Danışman'ın sağ yakalandıktan sonra işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla 22 polis hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Oğuz Kızıldoğan, müşteki Cemil Danışman ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Ulusal Kriminal Bürosunun 4 numaralı DVD üzerinde yaptığı inceleme sonucu Çağrı Danışman'a (32) işkence yapıldığına dair bir veriye rastlanmadığına yönelik raporu okundu.

Müşteki avukatı Münip Ermiş, DVD üzerinde yeniden ayrıntılı inceleme yapılmasını talep ettiklerini, konuyla ilgili dilekçe içeriğini tekrar ettiklerini söyledi.

Sanık polis memurlarının avukatlarından Merve Can Harcola Doğan, raporda bir eksiklik olmadığını belirtti. Avukat Alper Köleoğlu ise rapora göre müvekkillerinin suçu işlemediklerinin açık olduğunu savundu.

Mahkeme heyeti, dosya ve raporun esas üzerinde etkisi olmadığı gerekçesiyle avukat Münip Ermiş'in talebinin reddine karar verdi.

- "Rapor inandırıcı değil"

Avukat Ermiş, raporun Çağrı Danışman'ın üzerindeki yaraları inandırıcı şekilde açıklayamadığını ve işkencenin yapıldığının açık olduğunu öne sürdü. Ermiş, "Söz konusu olayda tüm sanıklar işkenceye iştirak etmişlerdir. İşkenceye müdahalede bulunmayan sanıkların da işkenceye iştiraki vardır." dedi.

Sanıkların "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep eden Ermiş, "Danışman'ın polislere herhangi mukavemeti de yoktur. Zaten 2,5 saat yaralı kalan maktulün direnmesinden de somut olayda söz edilemez. Tüm açıkladığımız gerekçeler ile sanıkların üzerlerine atılı suçlardan dolayı ayrı ayrı cezalandırılmalarına karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Sanık Oğuz Kızıldoğan, önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getirerek, beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı, Çağrı Danışman'ın kasten öldürülmesi suçundan yargılanan Mustafa Emirleroğlu, Mazhar Ziya Nakiboğlu ile Ömer Şahin'in olayın bu aşamasında yer almadıkları anlaşıldığı için, Danışman'a yönelik işkence suçundan ise delil yetersizliği gerekçesiyle tüm sanıkların beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan sanık avukatlarının da hazır bulunması için duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Turgut Reis Caddesi'nde 4 Ekim 2012'de, şizofreni hastası Çağrı Danışman (32) ateş ederek, 3 polisi şehit etmişti. Olayın ardından Danışman, gözaltında yaşamını yitirmişti. Çağrı Danışman'ın sağ yakalandıktan sonra işkenceyle öldürüldüğü iddiasıyla 22 polis hakkında dava açılmıştı.






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