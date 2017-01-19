Orman yangınını izleyen çiftin kazada ölümüyle ilgili dava

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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, geçen yıl ağustos ayında yol kenarında orman yangınını izleyen çifte otomobiliyle çarparak ölümlerine neden olan sanık, Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi raporlarında asli kusurlu bulundu.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ercan Mandıracı, kazada ölen Seyit ve Deniz Çekirge çiftinin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.

İlk duruşmadaki savunmasını yineleyen Mandıracı, olay öncesi bir grup arkadaşıyla yemeğe gittiğini, sonrasında da aracıyla yola çıktığını belirtti.

Saatte yaklaşık 100 kilometre hızla yol aldığını öne süren Mandıracı, "Bir anda önümdeki bazı araçlar durmaya başladı. Yangın nedeniyle çevrede duman vardı. Ben de araçlar durunca frene bastım ve otomobilim kontrolden çıktı. Nereye çarptığımızı anlamadım. Devrilen aracımdan çıkmayı başardım. Çevredeki insanlar üzerime yürüyünce kaçtım. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın "taksirle ve bilinçli olarak birden fazla kişinin ölümüne neden olmak ve yaralama" suçlarından 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinin de tatbik edilmesini isteyerek, cezasının üçte bir veya yarısına kadar artırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı karar için erteledi.

- Olay

Bursa'da geçen yıl ağustos ayında, Deniz (33) ve Seyit Çekirge (34), Göynüklü Mahallesi yakınında çıkan orman yangınını izlemek üzere Bursa-Mudanya karayolu Tepedevrent mevkisinde park ettikleri araçlarından inmişti.

Bu sırada Ercan Mandıracı'nın kullandığı 16 YU 936 plakalı otomobil önce başka bir araca, daha sonra ise yol kenarında yangını izleyen Çekirge çiftine çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan çift, tedavi altına alındıkları hastanede hayatını kaybetmişti. Mandıracı'nın çarptığı otomobildeki 3 kişi de yaralanmış ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Olay yerinden uzaklaştıktan sonra Bademli Jandarma Karakoluna gidip teslim olan Mandıracı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



