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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'deki FETÖ/PDY davası

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:18

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan 5 öğretmenin yargılanmasına devam edildi.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ömer Ö, Serdal Ü, Mustafa Y, Murat Yasin T. ve Safi K. ile sanık yakınları ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna tek tek alınan Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi sanıklara, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları ve sendikal faaliyetler adı altında protestolara katılıp katılmadıkları soruldu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Mustafa Y'nin tahliyesine, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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