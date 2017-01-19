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Eğitim-İş'ten "müfredat taslağı" hakkında açıklama

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:21
Eğitim-İş'ten "müfredat taslağı" hakkında açıklama

ANKARA (AA) - Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Mehmet Balık, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) hazırlanan müfredat taslağı metninden vazgeçilmesini, taslağın eğitim sendikaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlerin katılımı ile oluşturulacak komisyon tarafından oluşturulması gerektiğini belirtti.

Balık, MEB'in taslak eğitim müfredatına ilişkin sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

2000'li yılların başında MEB'in program çalışmalarında üniversitelerdeki uzmanlardan destek aldığını ve bünyesinde program geliştirme uzmanlarını çalıştırdığını ifade eden Mehmet Balık, MEB'in 53 dersi kapsayan taslak müfredat çalışmalarının öncesinde ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş almadığını ileri sürdü.

Müfredat taslağının bir ay süresince kamuoyunun görüşüne açıldığını hatırlatan Balık, MEB'in taslak eğitim programlarının, Eğitimciler Birliği Sendikasınca (Eğitim-Bir-Sen) hazırlanan "Gecikmiş Bir Reform Müfredatın Demokratikleşmesi" isimli raporunun etkilerini taşıdığını öne sürdü.

- Hayat bilgisi ders müfredatına eleştiri

Ders müfredatlarına ilişkin eleştirilerini anlatan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Balık, şu görüşlerini ifade etti:

"Hayat Bilgisi dersinden sadeleştirme adı altında Atatürkçülük konularının neredeyse tamamı çıkarılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, yeni Osmanlıcı bir anlayışı tarihin öğretilmesinde merkeze koyan ve menzili bu merkez üzerinden çizen ideolojik bir propaganda aygıtı şekline dönüştürülmektedir. Ortaöğretim Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinde 2. Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin izlediği dış politika ve savaş sırasında Türkiye'de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden 'İsmet İnönü' başlığı kaldırılmıştır."

"Hazreti Muhammed'in Hayatı" dersinin 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre seçmeli dersler arasında yer alması gerekirken "zorunlu ders" kapsamına alındığını ileri süren Balık, coğrafya dersinde 9'uncu sınıf konularının daraltıldığını ve 10'uncu sınıf konularının artırıldığını belirtti.

Mehmet Balık, matematik konularında yapılan sadeleştirme ve kazanımların ise olumlu olduğunu ifade etti.

Taslak metinden vazgeçilmesi gerektiğini savunan Balık, "Eğitim sendikaları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve öğretmenlerin katılımı ile yeni bir komisyon oluşturulmalıdır." ifadesini kullandı.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Balık, MEB'in müfredat değişikliği taslak metni geri çekilmediği takdirde sendika üyesi yaklaşık 55 bin öğretmen tarafından ülke genelindeki tüm okullarda 10 Şubat'tan itibaren her pazartesi, bir derste Atatürk ile ilke ve devrimlerine ilişkin konuların öğrencilere anlatılacağını belirtti.

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