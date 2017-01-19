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Vali Gül'den erken karne sürprizi

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:21
Vali Gül'den erken karne sürprizi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden kendisiyle iletişime geçen bir ailenin karne günü İstanbul'da bulunacaklarını belirtmesi üzerine, öğrenciyi makamında kabul ederek erken karne sürprizi yaptı.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cahit Zarifoğlu İlkokulu Öğrencisi Ali Kağan Armutlu'yu makamına davet eden Gül, karnesini bir gün önceden verdi.

Derslerinde gösterdiği başarıdan dolayı Armutlu'yu tebrik eden Gül, "İstanbul’a gideceğini duyduğumuz için yarın vereceğimiz karneni bugün vereceğiz. Yarıyıl tatilinde derslerini ihmal etmeden dinlenmeni istiyorum. Okullar açılınca da derslerine yine güzel bir şekilde çalışarak ilerde olmak istediğin mesleğe kavuşmanı ümit ediyorum. Karnende ki tüm notların çok başarılı. Bu başarılarının devamını diliyorum.” ifadesini kullandı.

Öğrencinin annesi Ayşegül Armutlu ise sosyal medya üzerinden Vali Gül'e ulaştıklarını ve karne günü İstanbul'da olacaklarından dolayı oğlu Ali Kağan Armutlu’ya karnesini vermesini talep ettiklerini belirtti. Talebi geri çevirmeyen Gül'e teşekkür eden Armutlu, "Gerçekten çok mutlu oldum." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Gül, öğrenciye karnesini takdim etti.

Ziyarette Cahit Zarifoğlu İlkokulu Müdürü Recep Yılmaz, öğretmen Ertan Hastaoğlu ile öğrencinin dedesi Abdullah Gülmez de yer aldı.

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