Batman'da FETÖ operasyonu

BATMAN (AA) - Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 polis tutuklandı.
Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların deşifre edilmesine yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Oktay Yılmaz'ın da bulunduğu 6 polisten 4'ü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 polis tutuklandı.
Firari 2 polisi yakalama çalışmaları sürüyor.