19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da FETÖ operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:22
BATMAN (AA) - Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 polis tutuklandı.
Örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların deşifre edilmesine yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında açığa alınan ve haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Oktay Yılmaz'ın da bulunduğu 6 polisten 4'ü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 polis tutuklandı.
Firari 2 polisi yakalama çalışmaları sürüyor.










İLGİLİ HABERLER

Dövizdeki yükseliş ikinci el otomobil piyasasını da vurdu
YEREL

DÖVİZDEKİ YÜKSELİŞ İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINI DA VURDU
Gercüş'te öğrencilere yönelik tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL

GERCÜŞ'TE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK TİYATRO OYUNU SAHNELENDİ
Gazeteci Işık'a PKK adına tehdit mesajı yollayan 3 kişi yakalandı
YEREL

GAZETECİ IŞIK'A PKK ADINA TEHDİT MESAJI YOLLAYAN 3 KİŞİ YAKALANDI
Batman'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL

BATMAN'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Batman'daki cinayet zanlısı İstanbul'da yakalandı
YEREL

BATMAN'DAKİ CİNAYET ZANLISI İSTANBUL'DA YAKALANDI
Konteyner yangını korkuttu
YEREL

KONTEYNER YANGINI KORKUTTU
'Batman Her Yerde Okuyor' kampanyasına destek büyüyor
YEREL

'BATMAN HER YERDE OKUYOR' KAMPANYASINA DESTEK BÜYÜYOR
Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

BATMAN MERKEZLİ FETÖ/PDY OPERASYONU