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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Trabzon'da FETÖ soruşturması

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:30

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 7'si avukat 9 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 avukat ve 2 memur gözaltına alındı.

Gözaltına alınan avukatlardan 2'sinin cep telefonlarında, "ByLock" programı kullandıkları belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.


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