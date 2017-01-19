Trabzon'da FETÖ soruşturması

TRABZON (AA) - Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, 7'si avukat 9 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 7 avukat ve 2 memur gözaltına alındı.
Gözaltına alınan avukatlardan 2'sinin cep telefonlarında, "ByLock" programı kullandıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.