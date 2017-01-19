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ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2016 yılları arasında Konya'ya yaklaşık 4 milyar 600 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını bildirdi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Şubat 2016'da Konya'da 42 tesisin temel atma ve açılış törenini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Eroğlu, tesislerin 21'inin baraj ve gölet, diğerlerinin ise orman, meteoroloji ve milli parklar müdürlüklerinin yatırımları olduğunu belirtti.

Eroğlu, "Toplam maliyeti 1 milyar 171 milyon lira olan tesisler ile bölgede 450 bin dekar zirai araziyi suya kavuşturacak ve 25 mahalleyi de taşkın zararlarından koruyacağız." ifadesini kullandı.

Zirai alanları sulamaya açmak ve ürünlerde verimi artırmak için yatırımları gün geçtikçe artırdıklarını vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"DSİ Genel Müdürlüğümüz de çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. 2003-2015 yılları arasında Konya'da 54 sulama tesisini tamamlayarak 700 bin dekar zirai alanı sulamaya açtık. 2016- 2019 yılları arasında gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile 55 sulama tesisi daha hizmete alarak 724 bin 763 dekar alanı daha sulamaya açacağız. Sulamaya açılacak bu alanlardan yılda 579 milyon lira zirai gelir artışı elde edilecek."

Bakan Eroğlu, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından 2003-2016 yılları arasında Konya'ya yaklaşık 4 milyar 600 milyon lira tutarında yatırım yapıldığını bildirdi.

DSİ'nin sadece sulama sektörüne hizmet vermediğine işaret eden Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçme suyu, enerji ve taşkın koruma gibi sektörlerde de DSİ destan yazıyor. 2019'a kadar 3 milyon kişiye içme suyu temin edecek tesisler inşa ederek Konya'nın 2045 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını güvence altına alacağız. Yine son 13 yılda tamamladığımız 74 dere ıslahı ile toplam 69 meskun mahal ile 2 bin 630 dekarı taşkın zararlarından koruduk. 2019'a kadar 95 derenin daha ıslahını yaparak toplamda 120 yerleşim yeri ile bin 240 dekar zirai araziyi taşkınlardan koruyacağız."

- "Orman ve Su İşleri Bakanlığı zamanla yarışıyor"

Eroğlu, Türkiye'de suyun her türlü sorumluluğunu üstlenen DSİ'nin barajlardan tünellere, depolamalardan sulama kanallarına kadar birçok alanda büyük hizmetler yaptığına değindi.

Eroğlu, "Son 13 yılda 17 baraj ve 20 göleti hizmete alarak toplam 1 milyar 79 milyon metreküp su depoladık. 2016- 2019 yılları arasında 12 baraj ve 34 göleti daha tamamlayacağız ve toplamda ilave 780,6 milyon metreküp su depolanacak. Ayrıca hidroelektrik enerji potansiyeli 53,63 megavat, yıllık üretimi ise 203 milyon kilovatsaat olan Konya'da 2019 yılında 4 HES'i hizmete alacağız." ifadesini kullandı.

Bakanlık olarak sloganlarının "Orman ve Su İşleri Bakanlığı Zamanla Yarışıyor" olduğunu anımsatan Eroğlu, bu slogana uygun olarak millete hizmet yolunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.