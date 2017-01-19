Öğrencilerden El Bab'daki Türk askerine moral mektubu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri, El-Bab'da görev yapan Türk askerinin moral ve motivasyonunu arttırmak için yazdıkları mektupları gönderdi.

Adapazarı PTT merkez şubesi önünde toplanan ve "Sizi çok seviyoruz", "Sizler bizim kahramanımızsınız", "Melekler sizin koruyucunuz, dualar da kalkanınız olsun" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, askerlere ulaştırılması için hediyeleri paketledi.

Burada, 7'nci sınıf öğrencisi Hayrunisa İsen, 5'inci sınıf öğrencisi Elif Kıvanç ve 4'ncü sınıf öğrencisi Burak Erben, yazdıkları mektupları okudu.

SGM Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, SGM öğrencilerinin çok anlamlı bir etkinliğe daha imza attıklarını söyledi.

Öğrencilerin geçen haftalarda Suriye'de yaşayanlara hediyeler gönderdiğini anımsatan Kıroğlu, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz bugün de El-Bab'da görev yapan Türk askerinin moral ve motivasyonuna bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla onlara mektuplar yazdı, resimler yaptılar. Onları PTT'den kargoya verdik. Umarım onlar da mutlu olurlar. Moral ve motivasyonları biraz da olsun artmış olur. Bu etkinliğe katılan öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Birçok mektup geldi, onların hepsini ayırmak durumunda kaldık. Kardeşlerimiz çok güzel mektuplar yazdı. Mektuplarımız var, kardeşlerimizin yaptığı güzel resimler var, fotoğraflar var. Umarım güzel bir etkinlik olmuştur diye düşünüyorum."

Öğrenciler daha sonra paketleri, El Bab'da görev yapan Türk askerine ulaştırılmak üzere PTT yetkililerine teslim etti.