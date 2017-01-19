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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:48
Osmaniye'de kaçak sigara operasyonu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, polisin şüphe üzerine durdurduğu üç araçta 103 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi, araç sürücüleri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, E-90 Otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki bir dinlenme tesisi girişinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine Mehmet B'nin kullandığı 27 VS 039 plakalı akaryakıt tankeri, Selim T. idaresindeki 80 GG 239 plakalı tır ile Bekir K. yönetimindeki 80 FM 717 plakalı kamyoneti durdurdu.

Detaylı arama için Emniyet Müdürlüğü bahçesine götürülen araçların gizli bölmelerine saklanmış toplam 103 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara tespit edildi.

Kaçak sigaralara el konurken, araç sürücüler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçak sigaraların Adana, Mersin ve Osmaniye'de piyasaya sürülmek istendiği bildirildi.

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