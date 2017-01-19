Sokak kedilerine üniversite öğrencilerinden sıcak yuva

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VAN (AA) - Van'da bir grup üniversite öğrencisi, kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübeleri kentin farklı noktalarına koyarak kedilerin soğuktan korunmasına imkan tanıdı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (YYÜ) bir grup öğrenci, "Benim de Artık Bir Evim Var" projesi kapsamında kendi imkanlarıyla kediler için plastikten 14 kulübe yaptı.

Öğrenciler, kulübeleri insan ve araç trafiğinin az bulunduğu noktalara koyarak kedilerin soğuktan korunmasını sağladı.

- "Emek boşa gitmeyince mutlu olduk"



YYÜ Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Ufuk Saçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübelerin kedilerin sıcak yuvası haline geldiğini söyledi.

Sosyal medyadan başlattıkları projeye birçok öğrencinin destek verdiğini anlatan Saçan, "Elimizden geldiğince fazla kulübe yapacağız. Kulübeleri rüzgarın az olduğu yerlere bırakıyoruz. Kulübeleri birkaç saat içinde hava koşullarını da göz önüne alarak yapıyoruz. Bıraktığımız yerleri gözlemledik ve kedilerin soğuk havalarda girip çıktıklarını gördük. Emeğimizin boşa gitmediğini görünce çok mutlu olduk." dedi.

Öğrencilerden Sibel Ergin ise yaptıkları iş çok profesyonelce olmasa bile mutlu olduklarını dile getirdi. Kentte kışın çok "sert" geçtiğini, bu nedenle vatandaşların sokak hayvanlarına duyarlı olmasını isteyen Ergin, şöyle konuştu:

"Amacımız sokak hayvanlarına soğuk kış günlerinde kalabilecekleri bir yuva yapmak. Biz kısıtlı imkanlarla kulübeler yaptık. İmkanlarımız olsa daha da iyisini yaparız. Atacağımız hiç bir adımı küçük düşünmeyelim. Soframızda arta kalanları çöpe atmak yerine bir tabakta kapımızın önüne koyarak aç hayvanları doyurabiliriz. Bu sayede hayvanların ölmesini önleyebiliriz."















