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FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar:

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:57

ORDU (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, "Kurumumuza fındığını satan üreticilerimiz geçen sezonlarda olduğu gibi daha çok kazanıyor." dedi.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde fındık fiyatında artış yaşandığını belirterek, Ordu ve Giresun borsaları olmak üzere birçok borsada açıklanan 50 randımanlı kabuklu fındık fiyatının kademeli olarak arttığını söyledi.

Yaşanan fiyat artışının üreticiler adına son derece önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, "Geçen bir ay içerisinde fındık piyasasındaki hareketlilik durma noktasına gelmişti. Bu artışla birlikte piyasanın yeniden hareketlenmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, fiyat artışının ocak ayı sonuna kadar artacağının tahmin edildiğine dikkati çekerek, FİSKOBİRLİK olarak yeniden alımlara hazır olduklarını kaydetti.

FİSKOBİRLİK'in geçen yıllarda olduğu gibi serbest piyasanın üzerinde alım gerçekleştirdiğini aktaran Bayraktar, "Bu kararlılığımızı aynen devam ettireceğiz. Daha önceki dönemlerde de üreticinin ürününü serbest piyasanın üzerinde aldık. Eğer serbest piyasada 50 randımanlı fındığın kilogramı 12 lira ise biz üreticilere 25 kuruş fazla vererek fındığı 12,25 liradan alıyoruz. Bu durum aynen devam ediyor. Kurumumuza fındığını satan üreticilerimiz geçen sezonlarda olduğu gibi daha çok kazanıyor." diye konuştu.

Bayraktar, üreticilerin bu durum karşısında çok memnun olduğunu ifade ederek, "FİSKOBİRLİK o eski günlerini artık geride bırakmış, gelecek adına ve üretici lehine yeni sayfa açmıştır. İnşallah daha da güçlenip üreticilerimizin haklarını korumak adına her şeyi yapacağız ancak bu süreçte geçmiş yıllarda olduğu gibi üreticilerin de desteğine ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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