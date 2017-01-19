Evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiası

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Akkovanlık Mahallesi'nde yaşayan M.D'nin (22) evinde, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kaybolduğu ileri sürülen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine eve gitti. M.D, jandarma ekiplerine evinde bulunan G.A. ile kısa bir süre sonra evleneceklerini söyledi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede, G.A'nın kimliğinin sahte olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan zanlının isminin E.Y. olduğu belirlendi.

E.Y. ifadesinde, M.D'den evlenme karşılığı 8 bin 500 lira aldığını ve nikah işlemlerinde kullanmak üzere sahte kimlik hazırladıklarını itiraf etti.

Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, E.Y'nin bağlantılı olduğu Y.Y, K.K. ve M.İ'yi de gözaltına alındı.

Şüpheliler "Resmi evrakta sahtecilik" ve "Dolandırıcılık" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.



