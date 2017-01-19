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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'daki terör operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 13:59

MALATYA (AA) - Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da, 10 Ocak'ta PKK/KCK'ya yönelik yürütülen çalışmalar sonucu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 4 kişi gözaltına alınmıştı.


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