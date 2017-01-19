Samsunspor'un 28 yıl önce geçirdiği trafik kazası

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SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 28. yılı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, elim kazayı yüreğinde hisseden herkesin spor şehitlerini dualarıyla her zaman yad edeceğine inandığını belirtti. Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"20 Ocak, Samsunsporumuzun ay-yıldızlı bayrağımızdan aldığı kırmızı ve beyaz renklerine siyah rengin de eklenmesine neden olan o elim kazanın yıl dönümü. 28'inci yılında, spor şehitlerimiz teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve Asım Özkan'ı rahmetle anıyorum."

Kazanın Türk futbolunun en acı hadiselerinden biri olarak tarihe geçtiğine işaret eden Bakan Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu kazanın ardından malulen emekli olan veya kendi tercihleriyle futbol hayatlarını noktalayan ancak Samsunspor'a olan sevdaları hiçbir zaman sonlanmayan tüm isimleri de saygıyla yad ediyorum. Rabbim, ülkemizde ve dünyada hiçbir spor kulübüne bir daha böyle acılar yaşatmasın. Bu acı gün sadece Samsunsporumuza emek verenlerin değil, tüm spor camiamızın hafızasında yaşamaktadır ve yaşayacaktır."

Akif Çağatay Kılıç ayrıca, Samsunspor'un elde edeceği başarılarla spor şehitlerinin aziz hatırasını daima canlı tutacağına inandığını vurguladı.