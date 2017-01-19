CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

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ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Bu kadar geniş yetkinin bir kişide toplanması, güçler ayrılığının sonunu getirecektir. Güçler ayrılığının olmadığı yerde de hukuk ve demokrasinin var olamayacağı açıktır. Türkiye bir kırılmanın eşiğindedir." değerlendirmesini yaptı.

Budak, yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa görüşmelerinin TBMM Genel Kurulundaki ikinci turunda tüm milletvekillerinin ağır bir sorumlulukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Değişiklikle, yürütme, yasama ve yargı konusunda partili cumhurbaşkanına geniş yetkiler verildiğini, denetimin ise neredeyse imkansız hale getirildiğini ileri süren Budak, şöyle devam etti:

"Bu kadar geniş yetkinin bir kişide toplanması, güçler ayrılığının sonunu getirecektir. Güçler ayrılığının olmadığı yerde de hukuk ve demokrasinin var olamayacağı açıktır. Türkiye bir kırılmanın eşiğindedir. Egemenliği saraydan alıp millete veren Türkiye Cumhuriyeti’nden, egemenliğin tekrar saraya verileceği bir düzene geçilecektir. Tüm bunlar ortadayken, böylesine bir rejim değişikliğiyle ilgili karar verirken tüm milletvekillerinin sağduyuyla hareket etmesi gerekiyor. Türkiye'nin, milletimizin geleceği oylanacak. Milletvekilleri de oylarıyla tarihteki yerini belirleyecek."

Budak, yapılan araştırmalarda halkın büyük çoğunluğunun anayasa değişikliğinin içeriğinden haberi olmadığının görüldüğünü vurgulayarak, 2010 anayasa değişikliğinde olduğu gibi yine düzenlemelerin arasına, asıl konuyu gizlemek için "18 yaş" ve "yargının tarafsızlığı" gibi düzenlemelerin eklendiğini ileri sürdü. Budak, "Önümüzde bir torba anayasa değişikliği var. Bir madde diktatörlük, başka bir madde yargının tarafsızlığı. Ve halktan aynı şekilde bu ikisini oylaması istenecek." görüşünü savundu.

TBMM görüşmelerinin haktan kaçırıldığını, halkın doğru bilgilendirilmediğini belirten Budak, yanlışa "yanlış" deme sorumluluğunun öncelikle milletvekillerinde olduğunu ifade etti.