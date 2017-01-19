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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne inanç özgürlüğüne, ne fikir özgürlüğüne, ne düşünce özgürlüğüne asla ...
19 Ocak 2017 Perşembe, 14:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne inanç özgürlüğüne, ne fikir özgürlüğüne, ne düşünce özgürlüğüne asla bugüne kadar yasak gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir."