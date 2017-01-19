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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece bölücü terör örgütüne karşı verdiğimiz mücadelede, son 1,5 yılda 871 asker, polis ve korucumuzu, 337 sivil vatandaşımızı şehit verdik. Buna karşılık 10 bine yakın terörist etkisiz hale getirildi, 12 bine yakın terörist ve onlara yardım eden kişi tutuklandı. Ama bunların hiçbiri kayıplarımızın acısına karşılık gelemez."

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