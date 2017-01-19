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Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Turbay:

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:29

ORDU (AA) - Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Mürsel Turbay, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesi gerektiğini belirterek "Bu sistemi istemeyenler, çağın gereklerine ayak uyduramayanlardır." dedi.

Turbay, bir restoranda yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanlığı sisteminin çağın gereği olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Şunu herkes iyi bilsin ki çağı yakalayamayan, ayak uyduramayan siyasetçiler, siyasi düşünceler ve siyasi partiler asla ve asla iktidar olamazlar. Milletten kopuk olan siyasetçiler, çağı yakalamayanlar ve milletle barışık olamayanlar kesinlikle bilmelidir ki asla iktidar olamazlar. Eğer iktidar olmak istiyorlarsa millete hizmet etmek istiyorlarsa demokrasinin kurallarına herkes uyacaktır. Bu sistemi istemeyenler, çağın gereklerine ayak uyduramayanlardır. Hele şiddete başvurma veya şiddeti içeren fiiller ile kimse kimseyi korkutamaz. Herkes ister belediye, ister milletvekili seçimlerinde özgür iradeleriyle oylarını kullanmalıdır."

Turbay, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından amaçlarına ulaşamayan vatan hainlerinin hala oyunlarına devam ettiğini, milletin birlik ve beraberliğini bozmaya çalıştıklarını, ülkeyi kaosa sürüklemeye yönelik eylemler yaptıklarını söyledi.

Darbe girişimiyle gerçek yüzü ortaya çıkan, devletin kurumlarına sızan FETÖ yapılanmasının Türkiye'ye çok zarar verdiğine dikkati çeken Turbay, şunları kaydetti:

"Ülkemizi bölmek için çalışmalarına fırsat verilmemelidir. Nerede olursa olsun bunların karşısında olmalıyız. Kim bu ülkeyi bölmek istiyorsa ister TBMM'de ister kamu da olsun, kim 'Bu ülkenin kanunlarını tanımıyorum' diyorsa onlara devlet olarak gereken yapılmıştır, yapılmaya devam etmelidir. Millet olarak her zaman ve her şartta birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Bu ülkenin huzura ihtiyacı var. Bu huzuru elimizden kaçırmamamız gerekiyor."

Turbay, daha sonra Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu ve Altınordu Belediye Başkanı Başkanı Engin Tekintaş'ı ziyaret etti.


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