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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 43 bin kişinin tutuklandığını, 95 bin kişinin kamudan ihraç edildiğini belirterek, "Bir devlete ihanet olacak ve bu ihanet edenler devletin içinde olacak, siz yeniden bir inşa, ihya hareketi yapacaksınız, hala bu mikroplar, virüsler, hainler orada duracak. Böyle bir şey olamaz. Daha bu temizlik yapılmış, bitmiş değil. Daha çok işimiz var. Bu bitecek. Bitmeden olmaz." dedi.

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