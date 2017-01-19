19 OCAK 2017
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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. ...

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimsenin gelip ülkemizde bizi terörle, ekonomiyle, ihanet çeteleriyle hırpalamasına izin vermeyeceğiz. Tehdidin kaynağı neredeyse gidip orada yılanın başını ezmekte kararlıyız, bunu böyle bilin."

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