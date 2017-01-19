19 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:36

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Kültürün bütün alanlarında neredeyiz, nereye gidiyoruz, nereye gitmeyi planlıyoruz, bunun için neler yapmamız gerekir, bunları konuşmak ve tartışmak üzere çok geniş katılımlı bir Milli Kültür Şurası düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 3 Mart 2017'de İstanbul'da 3. Milli Kültür Şurasını toplayacağız." dedi.

Avcı, Milli Kütüphane'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK) düzenlenen "Çınarın Gölgesinde Sohbetler" programında gençlerle bir araya geldi.

27 yıldır toplanmayan Milli Kültür Şurasının üçüncüsünün 3 Mart'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacağını ifade eden Avcı, "İlk Milli Kültür Şurası, 1982 yılında yapılmış. Anayasaya göre 3 yılda bir yapılması gerekirken ikincisi 1989'da yapılmış, ondan sonra bir daha yapılmamış." diye konuştu.

Avcı, Milli Kültür Şurası'nda gençler için her türlü tartışma zemininin olacağını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Kültürün bütün alanlarında neredeyiz, nereye gidiyoruz, nereye gitmeyi planlıyoruz, bunun için neler yapmamız gerekir, bunları konuşmak ve tartışmak üzere çok geniş katılımlı bir Milli Kültür Şurası düzenliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle 3 Mart 2017 tarihinde İstanbul'da 3. Milli Kültür Şurasını toplayacağız. Şuradaki 17 komisyonun içerisinde çocuk, gençlik ve aile konuları var. Milli Kültür Şurası bünyesine katılmak isterseniz, izleyicilere de açık olacak, sizler de söz alıp katkılarda bulabileceksiniz."

- "Türk sinemasına 2017'de 40 milyon destek vereceğiz"

Sinema alanında desteklerin arttığını dile getiren Avcı, gençlerin senaryo, kısa film, çizgi film gibi projelerini hazırlayıp Kültür ve Turizm Bakanlığına sunma noktasında çekimser olmamalarını istedi.

Türk sinemasının geldiği noktanın memnun edici olduğunu söyleyen Avcı, "Sinema konusunda Türk sineması gerçekten bugün bir bütün halinde, bütün renkleriyle ciddi bir sıçrama içerisindedir. 2002 yılında Türkiye'de toplam 9 film çevrilmişti, geçen yıl 139 film çekildi ve bunların büyük bir bölümüne de Kültür Bakanlığı maddi olarak destek verdi." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Avcı, 2016'da sinema alanına 25 milyon destek verildiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Sinema sektöründe, onun finansman sorunlarını bilenler takdir edecektir ki 25 milyon, o kadar çok film için büyük bir rakam değil, hatta çok sembolik bir rakam ama Kültür Bakanlığı'nın yaptığı bu destekler başka sponsorlar ve finansörler bulma konusunda yol açıyor. Eğer bir filme Kültür Bakanlığı az da olsa bir destek veriyorsa, bu bir sertifikasyon yerine geçiyor. Yani Kültür Bakanlığı, 'Ben bu filmi önemsiyorum' demiş oluyor. Dolayısıyla bir yatırımcı ya da finansör, bu filme yatırım yapıp yapmamayı, sermaye verip vermemeyi düşünüyorsa teşvik edici bir işaret oluyor.

Bu yıl bunu daha da arttırdık, 2017'de 40 milyon destek vereceğiz. Gençlerle beraberken uzun metrajlı film destekleri sizi çok fazla ilgilendirmeyebilir ama sizin için özel desteklerimiz var. Kültür ve Turizm Bakanlığının GENÇDES Projesi, gençlik destek programımız var. Sözgelişi siz bu programı burada Milli Kütüphane'nin sağladığı imkanlarla yapıyor olmasaydınız ama yine de böyle bir şey yapmak isteseydiniz, bize gelip deseydiniz ki 'Biz Samsun'da üniversite öğrencileri ile yazarları, çizerleri, düşünürleri buluşturmak, sohbet ettirmek istiyoruz', bu program dahilinde sizi desteklerdik. Çok şükür, devletimize Allah zeval vermesin, gençlere yönelik pek çok proje için imkanlar geliştirmiş. Biz de kültür alanında özellikle sizlere, elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. "

Türk sinemasında sevindirici gelişmeler olduğunun altını çizen Nabi Avcı, "Türk seyircisi kendi sinemasını seyretmek konusunda Avrupa'da birincidir. Yani Fransızlar, Fransız filmlerinden çok Amerikan filmlerini izliyorlar. Almanlar da aynı şekilde Alman filmlerinden çok yabancı, daha çok Hollywood yapımlarını izliyorlar ama Türk seyircisi yüzde 50'nin üzerinde bir oranla önce Türk filmini izliyor." ifadesini kullandı.

- UNESCO gençleri destekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" açıklamasını hatırlatan Bakan Avcı, "Dünyanın beşten büyük olduğu doğru. UNESCO, BM'nin kuruluşları içerisinde istisnai bir yapıdır. Daha önce BM'nin farklı kuruluşlarında hep bu 5 ülkenin egemenliği varken, UNESCO'da bu kırılmış durumdadır. UNESCO, ilk defa BM kuruluşları içerisinde Filistin devletini bünyesine almayı kabul eden kuruluş olduğu için Amerika yaptığı maddi yardımı kesti. Buna rağmen UNESCO hala ayaktadır. Dolayısıyla UNESCO'ya yönelik projeleriniz olursa, onları da Kültür ve Turizim Bakanlığı desteklemeye hazır." dedi.

Bakan Avcı, gençlere şu tavsiyelerde bulundu:

"Kendi şehrinizle, yörenizle ilgili çalışmaları, müzik derlemeleri yapabilirsiniz. Masal derleyip, çocuk oyunları veya yörenizdeki kültürel mirasla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Onları da UNESCO üzerinden destekliyoruz. Gençlerin günümüzde 'Ben aslında bir şey yapmak istiyorum ama imkanım yoktu' deme şansları pek yok. Eğer bir fikriniz varsa, bir projeniz varsa iyi, güzel, yararlı işler yapma konusunda bir iradeniz varsa, başta Kültür Bakanlığı olmak üzere sizi desteklemek için bekleyen pek çok kurumumuz var."




İLGİLİ HABERLER

Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili iddianame (3)
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ İDDİANAME (3)

Kızılcahamam TEOG sınavı birincisi ödüllendirildi
YEREL

KIZILCAHAMAM TEOG SINAVI BİRİNCİSİ ÖDÜLLENDİRİLDİ
Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Selvi:
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN GENEL BAŞKAN VEKİLİ SELVİ:
NASA kendini bileyen bıçak üretti
YEREL

NASA KENDİNİ BİLEYEN BIÇAK ÜRETTİ
STS Başkanı Omi'den Bakan Özlü'ye davet
YEREL

STS BAŞKANI OMİ'DEN BAKAN ÖZLÜ'YE DAVET
MEB Müsteşarı Tekin &quot;yeni müfredat&quot; taslağını değerlendirdi
YEREL

MEB MÜSTEŞARI TEKİN "YENİ MÜFREDAT" TASLAĞINI DEĞERLENDİRDİ
&quot;Trump, PYD'ye olan desteği sonlandırmalıdır&quot;
YEREL

"TRUMP, PYD'YE OLAN DESTEĞİ SONLANDIRMALIDIR"
Stoltenberg'ten Trump açıklaması
YEREL

STOLTENBERG'TEN TRUMP AÇIKLAMASI
Yüksel Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu
YEREL

YÜKSEL KOCAMAN ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU

Kurtulmuş, ATO Başkanı Baran’ı kabul etti
YEREL

KURTULMUŞ, ATO BAŞKANI BARAN’I KABUL ETTİ
Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu
YEREL

YÜKSEL KOCAMAN, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU
Erdoğan ve ailesinin kişisel bilgilerinin sorgulanması davası
YEREL

ERDOĞAN VE AİLESİNİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİN SORGULANMASI DAVASI
HSYK kararnamesi ile Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak'ın arasında bulunduğu 14 başsavcı ile 1 başsavcıvekilinin görev yeri değişti. Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yüksel Kocaman, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
YEREL

HSYK KARARNAMESİ İLE ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI HARUN KODALAK'IN ARASINDA BULUNDUĞU 14 BAŞSAVCI İLE 1 BAŞSAVCIVEKİLİNİN GÖREV YERİ DEĞİŞTİ. ADALET BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI YÜKSEL KOCAMAN, ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU.
&quot;EURO 2020'de seyahat taraftarları zorlayabilir&quot;
YEREL

"EURO 2020'DE SEYAHAT TARAFTARLARI ZORLAYABİLİR"
ABD Libya'daki DEAŞ kamplarına hava saldırısı düzenledi
YEREL

ABD LİBYA'DAKİ DEAŞ KAMPLARINA HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Çocuk özlemine &quot;erkeğe özel detoks&quot; çare oluyor
YEREL

ÇOCUK ÖZLEMİNE "ERKEĞE ÖZEL DETOKS" ÇARE OLUYOR
Hawaii, elektiriği yenilenebilir kaynaklardan üretmeyi hedefliyor
YEREL

HAWAİİ, ELEKTİRİĞİ YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR
Türkmenistan'da devlet başkanı seçimleri
YEREL

TÜRKMENİSTAN'DA DEVLET BAŞKANI SEÇİMLERİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
&quot;Türk Dünyasının Öncüleri&quot; konferansları
YEREL

"TÜRK DÜNYASININ ÖNCÜLERİ" KONFERANSLARI
&quot;Çalışma Hayatında Milli Seferberlik&quot; programı
YEREL

"ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK" PROGRAMI
Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili iddianame (1)
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ İDDİANAME (1)
Meksika'da eski Veracruz Valisi'ne &quot;sahte ilaç&quot; suçlaması
YEREL

MEKSİKA'DA ESKİ VERACRUZ VALİSİ'NE "SAHTE İLAÇ" SUÇLAMASI
Gençlerbirliği'nde Gaziantepspor maçı hazırlıkları
YEREL

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE GAZİANTEPSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI