Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Emiroğlu:

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ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İslam Emiroğlu, "Suriyeli çocukların Türkiye'deki akranlarıyla oyun oynamasını önemsiyoruz." dedi.

Emiroğlu, beraberinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanı Bayram İnce ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, Harran ilçesinde Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampı ziyaret etti.

Kampta yapımı devam eden tesislerde incelemelerde bulunan Emiroğlu, sığınmacılara yönelik hizmetlere ilişkin Harran Kaymakamı Temel Ayca'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Emiroğlu, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları iyi şartlarda ağırlayabilmek için yıllardır elinden geleni yaptığını söyledi.

Sığınmacıların eğitimlerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Emiroğlu, şöyle konuştu:

"Suriyeli çocukların Türkiye'deki kardeşleriyle oyun oynamasını önemsiyoruz. Birlikte paylaşarak yaşamayı öğrenmeleri gelecek açısından son derece önemlidir. Mevcut risklerin azaltılması, uyum problemlerinin giderilmesi, kültürlerin tanıtılması, ön yargıların kırılması, kendisi ve çevresiyle barışık, mutlu ve huzurlu bir gelecek için bu tür eğitimlere aracı olmaktan mutluyuz."

Bayram İnce de Suriyeli çocukların sosyal uyum problemlerinin azaltılması için çok yönlü çalışma yaptıklarını ifade etti.

Toplumda kültürler arası anlayış ve hoşgörünün artırılmasına ilişkin de faaliyet yürüttüklerini aktaran İnce, bu kapsamda Çocuk Hakları Komitesi'nin çalışma yaptığını dile getirdi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Bilici ise kentteki sığınmacı çocukların Türk akranlarıyla bir arada yaşama becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimler verdiklerini vurguladı.

Çocukların erken yaştaki deneyimlerinin ileriki hayatlarına ciddi oranda etki ettiğini bildiren Bilici, kültürel farklılıkları sosyal zenginliğe çevirmeyi hedeflediklerini kaydetti.