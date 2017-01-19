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Patates üreticisi zararda

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:38

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, üreticinin, rekolte yüksek olmasına rağmen bu yıl fiyat istikrarsızlığı nedeniyle zarar ettiği belirtildi.

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, üreticinin borçlarından dolayı patatesi hasat döneminde elinden çıkardığını söyledi.

İlçedeki üreticilerin elinde yüzde 10 oranında patates kaldığını ifade eden Yıldız, "Patates hasat dönemi başlar başlamaz üreticiler, borçları nedeniyle patatesi elinden çıkardı. Hasat döneminde patatesin kilogramı 20-30 kuruş arasında alıcı buldu. Patatesin büyük bölümü şu an tüccarda. Hasat döneminde ucuza satılan patateslerin market fiyatları o dönemde de 2 liraydı. Şimdi üreticiden alınan patates fiyatları 1 lira, markette 2 lira. Yani çiftçiden kaynaklanan bir artış söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

- "Üretim maliyetlerimizin altında mal verdik"

Yıldız, üreticilerin söküm sezonunda 20 kuruşa sattığı patatesten zarar ettiğini vurgulayarak, "Üretim maliyetlerimizin altında mal verdik. Bir yıl önce de zaten 'milova' hastalığı ve verim düşüklüğünden çiftçi zarar etti. Bu sene rekolte yüksek olmasına rağmen söküm dönemindeki fiyat istikrarsızlığı yüzünden üreticimiz yine zarar etti. Bizim de üretim maliyetlerimiz gözetilerek, arz ve talep dengelenmek zorunda. Bunu hep birlikte yapmak durumundayız. Her şeyi üreticiye yüklemek doğru değil." diye konuştu.

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