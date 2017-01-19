YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörü kaynağında yok etme anlayışı ile mücadeleyi sürdürdüklerini ...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörü kaynağında yok etme anlayışı ile mücadeleyi sürdürdüklerini belirterek, "Türkiye'nin yanında olmayan karşısındadır prensibi ile mücadele alanımızı genişleteceğiz. Bizi gömmeye çalışanlara cevabımızı, bayrağımızı en yükseğe dikerek, ezanımızı en gür seda ile okuyarak, birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek vereceğiz." dedi.

İLGİLİ HABERLER