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Öğrencilerden Haleplilere yardım

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:43
Öğrencilerden Haleplilere yardım

AKSARAY (AA)- Aksaray'da, öğrencilerin harçlıklarıyla alınan un, şeker ve bebek bisküvisinin yüklü olduğu 2 tır Halepliler için yola çıktı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde, Emlak Kredi İlkokulu ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'nda kampanya başlatıldı. Öğrencilerin harçlıklarıyla destek verdiği kampanya kapsamında toplanan yardım malzemelerinin yüklendiği tırlar, düzenlenen törenle bölgeye gönderildi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Ertan Kabakçı, okul bahçesindeki törende yaptığı konuşmada, Suriye'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını söyledi.

Zulüm altındaki insanlara yardımcı olmak için kampanya düzenlediklerini belirten Kabakçı, "Öğrencilerimizin katkılarıyla alınan bebe bisküvisi, şeker ve undan oluşan malzemeleri tırlara yükledik. Çocuklarımız bu yardımları harçlıklarından toplayarak aldı. Böyle bir davranıştan dolayı bütün öğrencilerimizi tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Alaattin Özbek (12) ise Türkiye'nin hep mazlumların yanında olduğunu ifade ederek, "Oradaki insanların hepsi aç, çocuklar ekmek bulamıyor. Biz bu duruma sessiz kalamadık. Bundan 100 yıl önce Halep bizim toprağımızdı. Oradakiler bir nevi bizim insanımız oluyor. Elimizden geldiğince oradaki insanlara yardımcı olmamız gerekiyor." dedi.

- "Sınıf sınıf dolaşarak kampanyaya herkesin destek vermesini sağladık

Sude Özkan da yardım toplamak için tüm okuldaki öğrencilerle beraber harekete geçtiklerini anımsatarak, "Sınıf sınıf dolaşarak kampanyaya herkesin destek vermesini sağladık. Harçlıklarımızı biriktirdiğimiz kumbaralarımız var, onları da ekledik. Ayrıca komuşularımızdan, anne veya babamızın çalışma yerlerinden de para topladık. İnşallah yapacağımız yardımlarla oradaki kardeşlerimize destek oluruz." dedi.

Konuşmanın ardından yardım tırları dualarla uğurlandı.

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