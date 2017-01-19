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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Eşler aynı anda dolandırıldı

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:49

KONYA (AA) - Konya'da imam nikahlı çiftin 300 bin lira değerinde altın ve parasının dolandırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan imam nikahlı çift Ayşe Y. ve Hüseyin Ç'nin cep telefonları aynı anda çaldı.

Çifte kendilerini savcı olarak tanıtan ve kimliklerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyen dolandırıcı, evdeki para ve altınlarda parmak izi çalışması yapılması gerektiğini belirtti. Ayşe Y. ve Hüseyin Ç, dolandırıcının talebini kabul etti.

Kısa süre içinde eve gelen bir kişi, Ayşe Y'nin 250 bin lira değerindeki altınları ile Hüseyin Ç’nin 50 bin lira karşılığındaki dövizini aldı.

Bir süre sonra Ereğli ilçesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri Ferdi K'nin üzerinde 250 bin lira değerinde altın ve 50 bin lira para buldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Ferdi K, parayı Ayşe Y. ve Hüseyin Ç'den dolandırdığını söyleyerek suçunu itiraf etti.

Çiftin evine şüpheliyle giden polis, para ve altınları sahiplerine teslim etti.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Ferdi K, tutuklandı.


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