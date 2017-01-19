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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Van'ı 2016'da 1 milyon 12 binin üzerinde turist ziyaret etti

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:52
Van'ı 2016'da 1 milyon 12 binin üzerinde turist ziyaret etti

VAN (AA) - Van'ı geçen yıl yerli ve yabancı 1 milyon 12 bin 597 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2008 yılından bu yana kente gelen turist sayısında önemli bir artış olduğunu, 2011 yılında yaşanan 2 büyük depremden olumsuz etkilenen turizm sektörünün 2013 yılından itibaren tekrar canlandığını söyledi.

Kenti 2015 yılında 912 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini ifade eden Aktuğ, bu sayının 2016'da, 736 bin 83'ü yerli ve 276 bin 514'ü yabancı olmak üzere 1 milyon 12 bin 597'ye çıktığını vurguladı.

- Van'ı en çok İranlılar tercih etti

Yaşanan terör olaylarına rağmen 1 milyondan fazla turistin kenti ziyaret etmesinin sevindirici olduğunu dile getiren Muzaffer Aktuğ, şöyle dedi:

"İlimize yabancı turist en çok İran'dan geliyor. Daha fazla İranlının gelmesi için sektör temsilcilerimizle görüşmeler yaptık. Burada artılarımızı eksilerimizi masaya yatırdık. İran'ın ardından Van'ı en fazla Almanya, Irak, Amerikan Birleşik Devleti ve Güney Kore'den turistler ziyaret etti."

Aktuğ, Van'ı 2015 yılında ise 709 bin 742 yerli ve 202 bin 868 yabancı turistin ziyaret ettiğini de kaydetti.

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