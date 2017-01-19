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17 derecede kar topu savaşı

19 Ocak 2017 Perşembe, 14:57

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı Sahili'ndeki meydana belediye tarafından dökülen 6 kamyon kar, hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü ilçedeki vatandaşları sevindirdi.

Sıcak iklimiyle bilinen Konyaaltı ilçesinin yüksek kesimlerinde bu yıl etkili olan yoğun kar yağışı, Konyaaltı Belediyesinin renkli bir etkinliğe imza atmasına imkan sağladı.

Belediye ekiplerince Geyikbayırı ve Saklıkent bölgelerinden 6 kamyona yüklenen kar, Konyaaltı Sahilindeki Kent Meydanı'na döküldü. Öğle saatlerinde 17 dereceyi bulan sıcak havanın tadını çıkarmak için deniz kenarına gelen vatandaşlar, kar tepeciğiyle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı. Kar topu savaşı yapan vatandaşlar, eğlenceli dakikalar geçirdi.

Kara en çok sevinenler çocuklar oldu. Birçoğu ilk kez karı yakından gören çocuklar, oyunlar oynadı.

Antalyalıların heyecanına ortak olan Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vatandaşlarla kar topu savaşı yaptı.

Başkan Böcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir." sözünü hatırlattı.

Konyaaltı'nın turizm kenti Antalya'nın en özel ve güzel ilçelerinden olduğunu ifade eden Böcek, "Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir özelliğimiz var. Şimdi deniz kenarındayız güneşin tanıdığı çıkartıyoruz, 35 dakika sonra Saklıkent'e çıkıp kayak yapabilirsiniz. İlçemizin yüksek kesimlerine kar yağdı ve bazı çocuklarımız o bölgelere giderek karla oynayamamışlardı. Gelen talepler üzerine kamyonlarla karı kıyıya getirerek çocuklarımız ve ailelerinin eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak istedik." dedi.

Ülkenin birçok yerinde yollar yoğun kar yağışı nedeniyle kapalıyken Antalyalıların güneşli havanın tadını çıkarttığını vurgulayan Böcek, yazı ve kışı bu kadar güzel olan Konyaaltı'na bütün yerli ve yabancı ziyaretçileri beklediklerini kaydetti.

Gelecek ay Saklıkent'te kar şenliği düzenleyeceklerini söyleyen Böcek, "İnşallah 12 Şubat'ta halkımızla bu güzelliği yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

- "Oğlum ilk kez kar gördü"

Etkinliğe katılanlardan Hatice Kurtoğlu, deniz kenarına kar getirilmesinin en çok çocukları sevindirdiğini dile getirdi. Oğlunun ilk kez yakından gördüğü kara dokunduğunu anlatan Kurtoğlu, "Oğlum ve diğer çocuklar çok mutlu şu anda. Deliler gibi oynuyorlar." diye konuştu.

Torunuyla karda oynayan Leyla Totoş, deniz kenarında karla oynamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Torununu sahilde gezdirmeye getirdiğini ifade eden Totoş, "İleriden kar tepeciğini görünce çok şaşırdım. Torunuma bu zevki yaşatmak için koşarak buraya geldik. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Saatlerce erimeyen karda yoldan geçen çok sayıda kişi kar topu oynayarak adeta çocukluklarına geri döndü.



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