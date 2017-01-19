Gaziantep Basketbol, taraftar desteği bekliyor

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GAZİANTEP (AA) - FIBA Avrupa Kupası'nda son 16 takım arasında yer alma şansını sürdüren Gaziantep Basketbol, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde de taraftar desteğiyle galibiyet serisini 3 maça çıkarmak istiyor.

Kulüp başkanı Deniz Köken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FIBA Avrupa Kupası K Grubu 5. hafta maçında Romanya temsilcisi Mures'i 100-79 yendiklerini hatırlatarak, bu sayede son 16 takım arasına kalma şanslarını sürdürdüklerini söyledi.

Kupada gelecek hafta Fransa ekibi Chalon ile evlerinde oynayacakları maçın adeta final niteliğinde olacağını belirten Köken, "Galip gelmemiz halinde Gaziantep'in adını son 16'ya yazdıracağız. Mağlup olmamız durumunda ise diğer grup maçlarının sonucuna göre durumumuz belli olacak." dedi.

Ligde ise oynadıkları son 2 maçı kazandıklarını anımsatan Köken, şunları kaydetti:

"Özellikle geçtiğimiz hafta Uşak deplasmanında aldığımız galibiyet çok değerliydi. Takımımız iyi bir ivme yakaladı diyebiliriz. Bu hafta sonu evimizde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacağız. Onlar da son haftaların formda ekiplerinden. Özellikle son haftalarda öne çıkan oyuncularımızın kazanma arzusuyla sahaya koydukları mücadeleyi İstanbul ekibine karşı da gösterebilirsek kazanan taraf olacağımızı düşünüyorum. Cumartesi günü tüm sporseverleri Şahinbey Karataş Spor Salonu'na takımımıza destek olmaya bekliyoruz."