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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Öğrenciler, şehit polis Sekin için klip çekti

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:13

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Paris Ortaokulu öğrencileri, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için "Dombra" müziği eşliğinde klip çekti.

Akyazı Paris Ortaokulu'nda görevli Sosyal Bilgiler Öğretmeni Serdar Babaoğlan, öğrencileriyle birlikte İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis memuru Sekin için klip çekmeye karar verdi.

Babaoğlan'ın saz ile çaldığı "Dombra" müziği eşliğinde besteledikleri şarkıyı seslendiren öğrenciler, hazırladıkları klibi sosyal medyada paylaştı.

Öğrencilerin çektiği klipte, büyük ilgi gördü. Klipte Fethi Sekin'e yönelik, "Kendini düşünmeden atıldı, adını gönlümüze kazıdı, kurşunum yok demedi, Allah yoluna gitti, helal olsun Fethi Sekin. Canını siper ettin, gönlümüzü fethettin, ağabeyimizsin Fethi Sekin." ifadeleri yer alıyor.

Öğretmen Babaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanını ve milletini çok sevdiğini, bunu da öğrencilerine aşılamayı görev edindiğini söyledi.

Öğrencilerinin ülkede son zamanlarda yaşanan olayların farkında olduğunu anlatan Babaoğlan, şunları kaydetti:

"Bununla alakalı farkındalık oluşması amacıyla öğrencilerimizle spontane bir çalışma gelişti. Allah rahmet eylesin. Fethi Sekin, son zamanlarda gözü yaşlı seyrettiğim bir haberdi. Elindeki tabancayla koskoca silahları olan iki teröriste koşuyor olması hepimizi gururlandırdı. Çocuklarımıza Çanakkale ruhunu anlatırken günümüzde yaşanmış canlı bir örneği gösterebilecek bir haberdi. Keşke olmasaydı ama bu kahramanlık unutulmayacak. Çocuklarımızla birlikte onun adını belki de yaşatmış olacağız."

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