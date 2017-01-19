Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Muhtarlar Toplantısı

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ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke ve millet olarak kısa sürede o kadar çok, o kadar önemli hadiseyi üst üste yaşadık ki artık öncelik sıralaması yapmakta doğrusu zorlanıyorum. Aynı anda hem terör hem ekonomi cephesinde mücadele ediyor hem yurt dışı operasyonlarımızı sürdürüyor hem de uluslararası saldırılara karşı direniyoruz. Esasen yaşadığımız sorunların hiçbiri bize mahsus olmamakla birlikte, bizi diğer ülkelerden ayıran çok önemli farklar var. Mesela terör... Tüm dünyada sorun olmakla birlikte, tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye'dir." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 35. Muhtarlar Toplantısı'nda, Çanakkale, Edirne, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Trabzon ve Uşak illerinden muhtarlarla bir araya geldi.

Özel bir görüşmesi sebebiyle toplantıya geç geldiğini söyleyen Erdoğan, muhtarlardan helallik istedi ve 35. toplantıya katılan muhtarların geldikleri illeri sıraladı.

Anayasa değişikliği vesilesiyle ülkenin yönetim sisteminin enine boyuna tartışıldığı bir dönemde icra edilen muhtarlarla buluşmanın önemli olduğuna inandığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin özellikle geçtiğimiz son 150 yılı sürekli yönetim tartışmalarıyla geçmiştir. Tanzimattan meşrutiyete, cumhuriyetin ilanından çok partili siyasi sisteme kadar pek çok yol ve yöntem denenmiş ancak arayış bir türlü bitmemiştir. Bu arada yaşadığımız pek çok darbeyi, darbe girişimini, vesayet baskılarını da unutmamak gerekiyor. Bu da ortada yerli yerine oturmayan, eğreti duran, milleti mutmain etmeyen bir duruma işaret ediyor. Türkiye'nin gündeminde olan anayasa değişikliği ile yöneldiği sistem arayışı bu ihtiyacın bir neticesidir."

Anayasa değişikliği düzenlemesinin, TBMM'deki sürecin tamamlanmasının ardından milletin huzuruna geleceğini vurgulayan Erdoğan, "Herkes izahını, itirazını milletimize yapacaktır. Seçimle gelinen görevlerin ilk basamağı muhtarlıktır. Onun için demokrasinin ilk adımı muhtarlıktır, oradan başlıyor. Son kademesi cumhurbaşkanlığıdır. Ülkemiz açısından bu kadar önemli meseleyi istişare etmesi, tartışması, çözüm yolları araması gerekenlerin en başında siz muhtarlarımızla cumhurbaşkanı olarak şahsım geliyor. Gücünü halktan alan ve halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak gören bir cumhurbaşkanı olarak özellikle kritik dönemlerde muhtarlarımız aracılığıyla milletimden aldığım mesajlara büyük önem veriyorum. İl ziyaretlerim sırasında da her fırsatta vatandaşlarımla doğrudan doğruya iletişim kurmaya, onların hissiyatlarını, düşüncelerini, tavsiyelerini, eleştirilerini dinlemeye gayret gösteriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"40 yıllık siyasi hayatım, özellikle de son yıllarda yaşadığım hadiseler bana şunu göstermiştir, gönlünü, gözünü ve kulağını milletimizden ayıran hiç kimsenin bu topraklarda başarılı olması, kök salma şansı yoktur." diyen Erdoğan, "Milletimizle olan irtibatımızı güçlendirerek istikametimizi doğru tutmamızı sağlayan siz muhtarlara şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Ülke ve millet olarak kısa sürede üst üste çok ve önemli hadise yaşandığını, buna yönelik öncelik sıralaması yapmakta zorlandığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Aynı anda hem terör hem ekonomi cephesinde mücadele ediyor hem yurt dışı operasyonlarımızı sürdürüyor hem de uluslararası saldırılara karşı direniyoruz. Esasen yaşadığımız sorunların hiçbiri bize mahsus olmamakla birlikte, bizi diğer ülkelerden ayıran çok önemli farklar var. Mesela terör... Tüm dünyada sorun olmakla birlikte, tüm terör örgütlerinin hedef aldığı tek ülke Türkiye'dir. Bölgemizdeki ülkelerin hepsi de iç sorunlarıyla uğraşıyor ama maruz kaldığı çok yönlü kuşatmaya rağmen dimdik ayakta durabilen, kendi yolunda yürümeye devam edebilen tek ülke yine Türkiye'dir."

- "Cümle alem görmüştür"

Küresel ekonomik krizin gelişmiş ülkeler dahil herkesi etkilerken Türkiye'nin, yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen mali disiplininden taviz vermediğini, büyümesini belli bir çıtanın altına düşürmediğini vurgulayan Erdoğan, "Ne darbe teşebbüslerine ne kaos senaryolarına eyvallah etmeyen bu ülkenin öyle bir kaç fiskeyle yıkılmayacak ulu bir çınar olduğunu cümle alem görmüştür." dedi.

Muhtarlara, "Size kısa bir hikaye anlatayım" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ulu çınarın yanında bir kabak filiz vermiş. Yağmurların ve güneşin etkisiyle hızla büyüyen kabak neredeyse çınarın boyuna ulaşmış. Bu durum karşısında böbürlenen kabak, bir gün çınara, 'Sen ne kadar zamanda bu hale geldin?' diye sormuş. Çınar, '90 yılda' deyince kabak, 'Bak ben iki ayda senin boyuna ulaştım.' şeklinde cevap vermiş. Aradan biraz daha zaman geçip sonbahar rüzgarları esmeye başlayınca kabak kurumaya, yaprakları, dalları dökülmeye başlamış. Bu duruma şaşıran kabak çınara, 'Neler oluyor bana?' diye sormuş. Çınarın cevabı 'Benim 90 yılda geldiğim yere sen iki ayda gelmeye çalıştığın için ölüyorsun' olmuş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz millet olarak bugün bulunduğumuz yere iki ayda gelmedik." ifadesini kullanarak, şunları kaydetti:

"Bizim arkamızda 2 bin yıllık devlet geleneğimiz, bin 400 yıllık medeniyet müktesebatımız, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımız var. Tarihimizin en son ve en genç devleti olan Cumhuriyetimiz dahi 93 yılını artık geride bıraktı. Biz böyle bir devletiz, biz göçebe devleti değiliz, kökü mazide olan bir atiyiz. Bugün sahip oldukları güce, imkana, zenginliğe güvenerek dünyaya meydan okuyanlar yarın mevsim değiştiğinde ayakta kalabilecekler mi? Hep birlikte göreceğiz."

(Sürecek)



