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Sivas merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:26

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sivas merkezli 15 ilde, "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları" belirlenen zanlılara yönelik başlatılan operasyonda gözaltına alınan 42 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 42 şüpheliden 13'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.CY, F.A, M.K.K, F.O, Ş.N,E, G.K. ve N.K tutuklandı, A.Y, F.B.A, F.Ö, S.M, S.P adli kontrol şartıyla, F.G. de savcılıkça serbest bırakıldı.

Zanlılardan 29'unun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 3 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da dün düzenlenen operasyonda, 39 kişi gözaltına alınmıştı, daha sonra bu sayı 42'ye yükselmişti.

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