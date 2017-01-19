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İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı

19 Ocak 2017 Perşembe, 15:30
İzmit Körfezi'ndeki akaryakıt sızıntısı

KOCAELİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki limanda 2 tank arasında ikmal yapılırken denize akaryakıt sızması sonucu çevre kirliliğine neden olan firmaya, 2 milyon 100 bin lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İzmit Körfezi'nde meydana gelen kirliliği temizlemek amacıyla yürütülen çalışmalara devam edildiği belirtildi.

12 Ocak Perşembe günü Dilovası ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait tanklar arasında fuel oilin transfer işlemleri sırasında güvenlik havuzlarına fuel oilin taştığı, güvenlik havuzundan da yağmur suyu kanalına aktığı, oradan da denize taşındığının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tespit edildiği anımsatılan açıklamada, denize yaklaşık 90-100 ton civarında fuel oil döküldüğünün tahmin edildiği, Gümrük Müdürlüğünce dökülen miktarı kesin olarak hesaplama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Temizlik çalışmalarının karada ve denizde yürütüldüğüne, büyük oranda da temizlendiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"18 Ocak 2017 tarihi itibarıyla uçaktan çekilen hava fotoğraflarında deniz yüzeyinde film tabakası şeklinde yağımsı kirlilik görülmekte, kıyılarda ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzün personellerince denetimler devam etmekte olup, lokal kısmi kirlilik olduğu, bunlara da temizlik firmaları yönlendirilerek temizlik işlemleri devam etmektedir. Ayrıca Yalova kıyılarında da kirlilik ihbarları gelmiş, mevcut temizlik firma araç ve ekipleri yönlendirilerek temizlik işlemleri başlatılmıştır. 12 Ocak 2017 ile 18 Ocak 2017 tarihine kadar denizden yaklaşık 200 ton sıvı (fuel oil+deniz suyu) çekilmiş olup, bunun yaklaşık yüzde 30 fuel oil (60 ton) içerdiği tahmin edilmektedir.

Ayrıca bölgede temizlik faaliyetlerini sürdüren firmalar tarafından temizlik çalışmalarında kullanılan malzemeler (absorban, sosis, bariyer vs.) ayrıca limanlarda biriktirilmekte olup, oluşan atıkların Zarar Tespit Komisyonu çalışmalarına müteakip bertarafları sağlanacaktır. Kıyı ve açık denizde yapılan çalışmalar sonucu toplanan atıklar, bertaraf tesislerine yönlendirilmektedir. Tanklardan dökülen fuel oilin çevreye verdiği zarardan ötürü 2872 Sayılı Çevre Kanunu'nun 20-v maddesi uyarınca, firmaya 2 milyon 100 bin Türk lirası idari yaptırım uygulanmıştır."

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