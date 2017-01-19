Cezaevinde "sosyal market" açıldı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde, tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere esnaf ve vatandaşların desteğiyle "sosyal market" açıldı.

Proje kapsamında Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası, Kastamonu Barosu, Kastamonu Eczacılar Odası ve SFC Entegre Orman Ürünlerinin bağışladığı eşyalar, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere "sosyal market" aracılığıyla ücretsiz sunulmaya başlandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, sosyal marketin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, ceza infaz kurumlarının şartlarının her geçen gün iyileştiğini belirterek şunları söyledi:

"Dışarıda nasıl ki yardıma muhtaç insanlar olduğu gibi cezaevi içerisinde de ihtiyaç sahibi tutuklu ve hükümlülerimiz olabilmektedir. Bu ihtiyaçlar daha çok şahsi ihtiyaçlar seviyesinde bulunduğundan her zaman dile getirilemeyen ve talep edilemeyen şeylerdir. Hükümlü ve tutukluların iç çamaşırı, diş fırçası, diş macunu gibi kişisel ihtiyaç olarak değerlendirilebilecek eşyalara veya eşofman, kazak, pijama veya çok eskimiş olmasına rağmen yeni bir giysi veya ayakkabıya hatta bazen bir terliğe para ayıramadıkları bir gerçektir. Buralarda bu ihtiyaçlarını temin edebilecekler. Ceza infaz kurumlarının, dizilerde gördüğünüzden daha güzel bir ortamı var. Devletimiz tabii ki hükümlülerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır ama bizim de yaptığımız bir sosyal yardım projesidir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hükümlülerin daha sağlıklı ve bilinçli şekilde ceza infaz kurumumuzdan çıkmalarını temenni ediyoruz."

Kastamonu Baro Başkanı Mehmet Çiftçi ise sosyal marketin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek "Bizler, avukatlar olarak ihtiyaç sahibi hükümlü ve tutukluların müvekkilimiz olsun ya da olmasın elimizden geldiği kadar ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Sosyal market bir ihtiyaçtı. Bunun bu şekilde kurumsal boyutta bizlerin de destekleriyle yapılması bizleri mutlu etti." dedi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Selçuk Arslan da sosyal marketin büyük bir yardımlaşma örneği oluşturduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Ceza infaz kurumu müdürümüz bizleri ziyaretinde bazı projelerinden bahsetmişti. Biz de son derece isabetli bir çalışma olduğunu ve bu projelere destek verebileceğimizi ifade etmiştik. Şu anda küçük çapta başlatılan sosyal marketi inşallah 3-4 katı büyüklüğüne ulaştırırız."

Kastamonu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ahmet Çalışkan ise maddi durumu iyi olmayan ya da dışarıdan bu desteği alamayan hükümlülerin sosyal marketten faydalanacağını aktararak emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti.







